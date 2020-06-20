Рейси з Запоріжжя до Мінська скасовано до 16 липня, до Києва - до 24 жовтня, - Мотор Січ

"У зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, викликаною поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19, що зберігається, "Мотор Січ" внесла зміни в розклад виконання регулярних рейсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

"Рейси між Запоріжжям і Мінськом скасовано на період з 1 по 16 липня. Про точну дату відновлення польотів за даним маршрутом буде повідомлено додатково. Рейси М9 208 за маршрутом Київ-Запоріжжя по суботах і М9 207 за маршрутом Запоріжжя - Київ по неділях скасовано на період з 20 червня по 24 жовтня 2020 року", - уточнюється в повідомленні.

При цьому пасажирам з авіаквитками на скасовані рейси обіцяють повернути гроші або перенести виліт.

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Нагадаємо, станом на 20 червня в Україні лабораторно підтверджено 35 825 випадків COVID-19. З них одужали - 16406, летальні випадки - 994, решта - лікуються. За добу - 841 новий випадок, що на 80 менше, ніж днем раніше.