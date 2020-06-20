Cуд США відмовився заборонити вихід книги Болтона, в Білому домі розраховують завадити колишньому раднику Трампа отримати прибуток

Федерельний суд США 20 червня відхилив прохання адміністрації Дональда Трампа заблокувати публікацію книги Джона Болтона, колишнього радника президента США з національної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"В той час як односторонній виклад Болтона викликає серйозні занепокоєння щодо нацбезпеки, уряд не встановив, що судова заборона є доречним засобом правового захисту", - йдеться в ухвалі, яку виніс окружний суддя Ройс Ламберт.

Адміністрація домагалася видання судового рішення про тимчасову заборону на публікацію книги Болтона "Кімната, в якій це сталося". У Білому домі стверджували, що в мемуарах міститься секретна інформація і що книга загрожує національній безпеці.

Кілька примірників книжки, яка має з'явитися в продажу у вівторок, вже є в розпорядженні журналістів деяких видань.

"Обвинувачений Болтон поставив під удар національну безпеку Сполучених Штатів. Він завдав шкоди своїй країні, а себе поставив перед громадянською (і, можливо, кримінальною) відповідальністю", - написав суддя.

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Однак суд водночас вирішив, що судова заборона не допоможе зупинити збиток, вже завданий публікацією книги. "З сотнями тисяч екземплярів по всьому світу - і багато які з них у розпорядженні новинних організацій - збиток вже заподіяно", - заявив суддя Ламберт.

Незабаром після того, як рішення судді було опубліковано, Трамп знову звинуватив Болтона в розкритті секретної інформації. "Він повинен заплатити дуже велику ціну за це... Це ніколи не повинно повторитися!" - підкреслив президент.

В одному з епізодів книги Болтон стверджує, що Трамп просив очільника КНР Сі Цзіньпіна допомогти йому в переобранні на пост президента в 2020 році, а також детально описав передбачувані порушення, вчинені Трампом і не зачеплені під час процесу імпічменту в Палаті представників.

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Білий дім прокоментував рішення суду, витлумачивши його на свою користь і пообіцявши, що розкриття секретних відомостей може дорого обійтися колишньому раднику президента.

У заяві адміністрації сказано: "Як пояснив суд, "Болтон поставив під удар національну безпеку Сполучених Штатів", сподіваючись отримати прибуток, порушивши угоди про нерозголошення інформації. Але Болтон прорахувався, і зворотний бік його програшу полягає в тому, що він "може втратити свій прибуток від операції з продажу книги, наразити себе на кримінальну відповідальність і поставити під загрозу національну безпеку"".

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Адміністрація "має намір змусити Болтона виконати подальші вимоги [підписаних ним] угод і гарантувати, щоб він не отримав прибутку від свого ганебного рішення поставити прагнення до грошей і слави вище своїх зобов'язань щодо захисту національної безпеки", сказано в заяві Білого дому.

Нагадаємо, 10 вересня 2019 року Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона. 11 листопада стало відомо, що Болтон уклав угоду про видання мемуарів.

У січні 2020 року адміністрація президента США виступила проти публікації деяких розділів книжки Джона Болтона - колишнього радника з нацбезпеки президента країни Дональда Трампа, оскільки в її тексті міститься засекречена інформація.

У червні Білий дім звернувся з позовом до суду, щоб не допустити публікації мемуарів Джона Болтона про 17 місяців його роботи на посаді радника з питань національної безпеки президента США.