Поліція Київщини розслідує загибель 38 цуценят під час авіаперельоту в Канаду

Правоохоронці побачили в ЗМІ повідомлення про смерть цуценят і відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із тваринами.

"У засобах масової інформації з'явилася публікація про те, що тиждень тому в міжнародному аеропорту Торонто приземлився авіарейс сполученням Київ-Торонто, де перебували 500 цуценят. З них 38 собак загинули, інші постраждали від зневоднення", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення відділу комунікації поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що йдеться про пасажирський рейс, на борту якого перебували 92 людини.

"Також там перебувало понад 3 тонни вантажу, враховуючи тварин. Поліція Київщини після процесуального узгодження прокуратури міста Бориспіль відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із тваринами, ст. 299 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження правоохоронці проведуть всі необхідні слідчі дії, встановлять умови транспортування тварин і причини, які могли б спричинили загибель цуценят", - йдеться в повідомленні.