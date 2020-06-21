Митниця у травні не виконала план щодо доходів на 3 млрд грн, але робота триває, - міністр фінансів Марченко

Державна митна служба не виконала план щодо доходів на майже 3 мільярди, необхідно збільшити їх на 15-20%.

Про це в інтерв'ю Mind повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішній рівень доходів на митниці не є достатнім. Ми не виконали план у травні - близько 3 млрд грн, але робота триває. Наші очікування - підвищити доходи митниці на 15-20%", - повідомив він.

За словами Марченка, основний пріоритет для цього - боротьба з контрабандою та ліквідація тіньових схем.

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"Так склалося, що у нас недосконалий менеджмент управління доходами держбюджету. Ще до мого приходу були діри на митниці і в податковій. Наразі мета - максимально стабілізувати роботу цих відомств, щоб вони могли адміністративно і якісно виконувати свої функції. Тому йдеться не про підвищення податків, а про боротьбу з контрабандою на митниці і ліквідацію тіньових схем. Щодо податкової це так звані "скрутки" з ПДВ тощо.