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Митниця у травні не виконала план щодо доходів на 3 млрд грн, але робота триває, - міністр фінансів Марченко

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Митниця у травні не виконала план щодо доходів на 3 млрд грн, але робота триває, - міністр фінансів Марченко
Державна митна служба не виконала план щодо доходів на майже 3 мільярди, необхідно збільшити їх на 15-20%.

Про це в інтерв'ю Mind повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішній рівень доходів на митниці не є достатнім. Ми не виконали план у травні - близько 3 млрд грн, але робота триває. Наші очікування - підвищити доходи митниці на 15-20%", - повідомив він.

За словами Марченка, основний пріоритет для цього - боротьба з контрабандою та ліквідація тіньових схем.

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"Так склалося, що у нас недосконалий менеджмент управління доходами держбюджету. Ще до мого приходу були діри на митниці і в податковій. Наразі мета - максимально стабілізувати роботу цих відомств, щоб вони могли адміністративно і якісно виконувати свої функції. Тому йдеться не про підвищення податків, а про боротьбу з контрабандою на митниці і ліквідацію тіньових схем. Щодо податкової це так звані "скрутки" з ПДВ тощо.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 613
  • Ivan573014
    У тебя есть президент, который наполняет казну и при нем мыши, точнее олигархи, бояться чихнуть. Ты выгоняешь его и заменяешь его человеком, который в своей жизни нигде не работал кроме конферансье.
    Потом ты отдаешь ему полноту парламентской власти его партии, которая наполнена людьми олигархов.
    Конферансье назначает своими помощниками лоббистов олигархов или тех кто просто продает должности за определенную сумму.

    Итог. Олигархи, точнее мыши, всё съели, те кто купил должности пытаются отбить денюжку и растет коррупция. В стране нет денег.
  • З нами Бог та Україна
    " Жить стало лучше, жить стало веселее" ( В.А.Зеленский )

    - Я маю надію нічого не переплутав, таварісчі зєбіли?
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