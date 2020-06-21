Мангер звинувачує у вбивстві Катерини Гандзюк генерала СБУ Доценка

Підозрюваний у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер заявив, що прокурори спеціально чекали, коли він ляже на обстеження.

У публікації на його фейсбук-сторінці йдеться, що це розшифроване звукове повідомлення, яке Мангер надиктував на телефон свого адвоката на випадок, якщо його заарештують, передає Цензор.НЕТ.

"Ще до суду встиг прочитати в ЗМІ історію про те, як я "переховуюсь у лікарні". Річ у тому, що на початку червня я попередив прокурорів про те, що збираюся лягти в лікарню для обстеження. У мене справді за останній рік з'явилися проблеми із серцем. Не люблю афішувати такі речі і ніколи не влаштовував публічних піарів щоразу, коли опинявся на лікарняному ліжку. Тому журналісти про це і не знали, знали лише близькі. Однак прокурори чітко знали: мені потрібно лягти в лікарню. Перед лікарняним вони попросили мене приїхати і підписати протоколи ознайомлення, сказавши, що в суд справу передадуть десь через місяць. Я приїхав до Києва, а там мене чекало клопотання про взяття під варту. Якщо ви вважаєте, що подібні повороти долі позитивно впливають на здоров'я, заздрю ​​вам білою заздрістю. Мені вся ця історія явно коштувала втрати багатьох років життя", - упевнений глава Херсонської облради.

На думку Мангера, такий поспіх міг плануватися як "щось на зразок цинічного" подарунка Катерині Гандзюк "на день народження 17 червня".

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"Влада відпіарилась на мені по повній, молодці: закрили Мангера, зробили "подарунок" купці крикунів ****. А ще, напевно, порадів такому презенту реальний замовник вбивства Гандзюк - генерал СБУ Данила Доценко", - заявив підозрюваний.

За його словами, для всіх, хто його знає, очевидно, що він не замовляв напад на Гандзюк.

Він повідомив, що слідство відмовилося від початкового мотиву, на якому наполягало, що Гандзюк "замовили через ліси".

На думку Мангера, його відправили в СІЗО "через свідчення трьох "свідків, які прозріли". Ті пів року сиділи в одиночках СІЗО СБУ і "раптом" згадали", як він їм нібито погрожував.

Голова Херсонської облради також закликав не вірити в жодні його зізнання, якщо з ним щось трапиться в СІЗО.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.

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