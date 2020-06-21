Ліки проти малярії, які починали використовувати під час лікування COVID-19, не дають жодного ефекту, - Національний інститут здоров'я США

Гідроксихлорохін, ліки проти малярії, які Дональд Трамп у березні анонсував як допоміжні від коронавірусу, не має жодного ефекту в лікуванні COVID-19.

Про це повідомили у Національному інституті здоров'я, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Також урядова дослідницька організація заявила, що припиняє клінічне дослідження лікарського препарату.

19 червня Комітет із моніторингу даних і безпеки (DSMB) визначив, що гідроксихлорохін не становить жодного ризику для пацієнтів, однак малоймовірно, що має будь-які лікувальні властивості від коронавірусу.

Клінічне дослідження препарату, в якому брали участь 470 вчених, почалося у квітні в місті Нешвіль у Медичному центрі університету Вандербілт.

Читайте також: Рада дозволила лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до кінця року

В інституті пояснили, чому на антималярійний медикамент покладали надії у лікуванні COVID-19.

"Гідроксихлорохін використовується для лікування малярії та ревматоїдних станів, зокрема артриту. У різних дослідженнях препарат виявляв противірусну активність, здатність змінювати активність імунної системи, що призводить до гіпотези, що він також може бути корисним під час лікування COVID -19" - зазначили в Національному інституті здоров'я.

Нагадаємо, у березні Дональд Трамп на своєму брифінгу у Білому домі анонсував експериментальне лікування коронавірусу антималярійним препаратом гідроксихлорохін.

Пізніше вчені дійшли висновку, що лікування коронавірусних пацієнтів гідроксихлорохіном або хлорохіном з антибіотиками або без неефективне. Крім того, воно призводить до підвищення ризику аритмії серця і подальшого летального результату. Дослідження проводила група медиків, яка провела багатонаціональний аналіз використання цих препаратів для лікування COVID-19. Використано обсерваційні дані про 96 032 пацієнтів із 671 лікарні на шести континентах, яких госпіталізували з 20 грудня 2019 року до 14 квітня 2020-го.

Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово зупиняє випробування препаратів гідроксихлорохін і хлорохін.

Читайте також: ВООЗ оновлює рекомендації для лікування COVID-19 після позитивних результатів випробувань із дексаметазоном