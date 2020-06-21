Ворог 28 разів атакував позиції ОС, застосовуючи важкий калібр і ракети, поранено трьох бійців

За минулу добу окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також некерованих авіаційних ракет, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог активізувався неподалік від Хутора Вільного, де застосував 152-мм і 122-мм артилерійські системи, а також міномети калібру 120 мм і 82 мм. Вечірньої пори поблизу цього населеного пункту противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під артилерійський вогонь 122-го калібру потрапили українські захисники біля Новоолександрівки, Шумів, Троїцького, Золотого-4, Оріхового та Попасної.

Окрім цього, агресор активно використовував проти наших воїнів міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Зокрема, під обстріли з цього озброєння потрапили захисники Новозванівки, Луганського, Новотошківського і Кримського. Зі стрілецької зброї загарбники провокували захисників Залізного.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм на підступах до Авдіївки та Широкиного. Кілька разів із цілого спектра піхотного озброєння противник обстрілював наші опорні пункти неподалік Павлополя. Також біля цього населеного пункту загарбники застосували некеровані авіаційні ракети С-8.

У штабі повідомили, що унаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців ОС зазнали поранень. Їх оперативно доставили в лікувальні установи, де захисникам надається необхідна медична допомога.

Від початку поточної доби зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню. Російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Шумів, двічі відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Наших захисників неподалік Залізного ворог обстріляв із 120-мм мінометів, а захисників Кримського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

За поточну добу один український захисник зазнав поранення.