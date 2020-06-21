Київська область за крок від жорсткішого карантину, - голова ОДА Володін

Карантинні заходи в Київській області можуть посилити через погіршення епідеміологічної ситуації щодо COVID-19.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОДА.

"За останній тиждень щоденні показники в країні збільшилися майже вдвічі. У Київській області наразі понад 2 тис. хворих на COVID-19. З них 173 - діти. Кількість пацієнтів у інфекційних відділеннях збільшується. У стаціонарі - кожен четвертий інфікований. Уже померло 46 осіб. Далеко не всі вони похилого віку. Частина з них - це люди середнього віку, які не мали проблем зі здоров'ям до епідемії", - йдеться у зверненні Володіна.

Він наголосив, що показник інцидентності в області впритул наблизився до критичної позначки 12.

"До посилення карантинних заходів залишилося добрати 0,03%. Тому потрібно враховувати, що карантині заходи можуть бути посилені будь-якої миті", - резюмував Володін.

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