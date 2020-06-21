В Україні 735 нових випадків COVID-19 за добу, померли 8 осіб, загалом зафіксовано 36 560 випадків

Станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджено 36 560 випадків COVID-19. За добу - 735 нових випадків, що на 106 менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 8 пацієнтів (добою раніше - 9), загалом - 1 002. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (3) і Рівненській (2) областях.

За останню добу одужали 103 людини (добою раніше - 373), всього - 16 509.

Загалом в Україні наразі хворіють 19 049 осіб, що на 624 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (101), Рівненській (96), Закарпатській (80) областях та Києві (73).

На Луганщині нових випадків COVID-19 не виявили.

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