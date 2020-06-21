У житловому багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. ВІДЕО+ФОТО
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У Києві на проспекті Григоренка у житловому багатоквартирному будинку стався вибух газу. Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз стався вибух газу на проспекті Григоренка. Пошкоджено декілька поверхів. Інформація про кількість постраждалих та обставини події уточнюється. На місце терміново виїхали всі служби", - йдеться в повідомленні.
Відео - Антон Дробович (фейсбук)
"На Григоренка-Ахматової щось рвонуло. Вибухнуло пів будинку, передає поліція по рації!" - пише у фейсбуці Слава Масонський.