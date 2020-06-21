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Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано. ФОТО (оновлено)

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Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано. ФОТО (оновлено)
Унаслідок вибуху багатоповерхового будинку в Києві загинули люди.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11:00 рятувальники виявили одного загиблого унаслідок вибуху багатоповерхового будинку в Києві. Наразі евакуйовано 21 людину. Деблокували 3 людей. Проводяться роботи з подальшої евакуації мешканців будинку.

На місці події працює штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС і співробітники Національної поліції", - зазначили в пресслужбі.

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За останньою інформацією від глави Нацполіції Ігоря Клименка, оприлюдненою опівдні, знайдено тіла вже двох загиблих.

"Наразі, на жаль, двоє людей загинуло", - сказав Клименко журналістам.

Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано 01
Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано 02
Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано 03

Загалом до ліквідації наслідків руйнування залучено 410 людей особового складу і 60 одиниць техніки.

Від ДСНС залучено 130 людей особового складу та 24 одиниці техніки, зокрема 1 кінологічний розрахунок.

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Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став газ.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    беда..
  • Володимир Великий 20dfd1c6
    І в цей же самий час космічні кораблі бороздять простори всесвіту, а 6 енергоблоків- міліонників Енергоатому зупинені, бо немає куди дівати електроенергію по 57коп. за кВт*год...
  • Super Gut
    Какие 50 лет отстояла?! Этому дому максимум 25 лет. Этот район начали строить в конце 90-х.
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