Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано. ФОТО (оновлено)
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 11:00 рятувальники виявили одного загиблого унаслідок вибуху багатоповерхового будинку в Києві. Наразі евакуйовано 21 людину. Деблокували 3 людей. Проводяться роботи з подальшої евакуації мешканців будинку.
На місці події працює штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС і співробітники Національної поліції", - зазначили в пресслужбі.
За останньою інформацією від глави Нацполіції Ігоря Клименка, оприлюдненою опівдні, знайдено тіла вже двох загиблих.
"Наразі, на жаль, двоє людей загинуло", - сказав Клименко журналістам.
Загалом до ліквідації наслідків руйнування залучено 410 людей особового складу і 60 одиниць техніки.
Від ДСНС залучено 130 людей особового складу та 24 одиниці техніки, зокрема 1 кінологічний розрахунок.
Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став газ.