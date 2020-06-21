На верхніх поверхах будинку, що вибухнув на Позняках, заблоковано людей, - ЗМІ
Про це повідомляє низка ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Вибухом знищено частину сходових перекриттів, тому деякі мешканці залишаються у квартирах, не маючи змоги спуститися вниз і залишити будівлю.
У своїх квартирах опинилися заблокованими мешканці 9 і 10 поверхів. Їх будуть евакуювати пожежники.
Жителям інших квартир вдалося вийти у двір, вони знизу спостерігають за роботою рятувальників.
На місці події діють штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС і співробітники Національної поліції. Від ДСНС залучено 75 людей особового складу та 15 одиниць техніки.
Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став газ.
Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".