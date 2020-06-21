Коронавірус за добу виявили у 73 киян, 1 житель столиці помер, - Кличко. КАРТА

Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили COVID-19, збільшилася на 73 людини. Це на 3 випадки менше, ніж попередньої доби. Один хворий помер.

Про це мер Києва Володимир Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 73 людини. Один випадок летальний. Загалом від коронавірусу померли 98 жителів Києва. Наразі в столиці вже 4 325 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

За минулу добу захворіла 41 жінка віком від 21 до 85 років, три дівчинки, яким 1, 4 і 11 років; 28 чоловіків від 22 до 83 років і 9-річний хлопчик.

"Захворіли, зокрема, троє медиків", - підкреслив Кличко.

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У лікарні столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі - 15. У Святошинському та Дніпровському - по 12. І в Печерському - 10 випадків. Будьте обережні! Бережіть себе!" - зазначив Кличко.