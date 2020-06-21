На місці вибуху столичної багатоповерхівки розшукують трьох жителів

Рятувальники розшукують трьох мешканців будинку на Позняках, у якому через вибух газоповітряної суміші обвалилося перекриття.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"На місці події працюють представники всіх екстрених служб. Наразі рятувальники деблокували трьох осіб, пошуки ще трьох тривають", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

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Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".