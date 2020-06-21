Український конгресовий комітет Америки застеріг Зеленського від вибіркового правосуддя: Може завдати Україні непоправної шкоди
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві УККА у зв'язку з кримінальним провадженням щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.
"Сьогоднішня Україна має зосередитися на прогресі країни та боротьбі із зовнішнім ворогом, а не розривати країну на частини політичною боротьбою", - заявили в комітеті.
В УККА підкреслили, що "вибіркове політично мотивоване правосуддя може завдати непоправної шкоди іміджу України серед міжнародної спільноти", і закликали українське керівництво "утримуватися від будь-яких спроб політизувати принцип верховенства права".
У заяві також сказано, що кримінальне переслідування політиків, які керували країною з 2014 року до 2019 року, не має нічого спільного з переслідуванням чиновників часів Віктора Януковича.
"На відміну від тієї беззаконної епохи, чиновники і громадські лідери, на яких сьогодні націлені політичні призначенці президента Зеленського, керували історичним відродженням національної оборони України і зупинили падіння економіки після вторгнення Росії", - зазначили в комітеті.