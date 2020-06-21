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Український конгресовий комітет Америки застеріг Зеленського від вибіркового правосуддя: Може завдати Україні непоправної шкоди

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Український конгресовий комітет Америки застеріг Зеленського від вибіркового правосуддя: Може завдати Україні непоправної шкоди
Український конгресовий комітет Америки (УККА), який представляє інтереси близько 1,5 млн громадян США українського походження, закликав владу України утриматися від спроб політично вмотивованого переслідування представників колишнього керівництва країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві УККА у зв'язку з кримінальним провадженням щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Сьогоднішня Україна має зосередитися на прогресі країни та боротьбі із зовнішнім ворогом, а не розривати країну на частини політичною боротьбою", - заявили в комітеті.

В УККА підкреслили, що "вибіркове політично мотивоване правосуддя може завдати непоправної шкоди іміджу України серед міжнародної спільноти", і закликали українське керівництво "утримуватися від будь-яких спроб політизувати принцип верховенства права".

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У заяві також сказано, що кримінальне переслідування політиків, які керували країною з 2014 року до 2019 року, не має нічого спільного з переслідуванням чиновників часів Віктора Януковича.

"На відміну від тієї беззаконної епохи, чиновники і громадські лідери, на яких сьогодні націлені політичні призначенці президента Зеленського, керували історичним відродженням національної оборони України і зупинили падіння економіки після вторгнення Росії", - зазначили в комітеті.

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Топ коментарі

  • pompiere
    Не до того звертаються.
    Украинский конгрессный комитет Америки предостерег Зеленского от избирательного правосудия: Может нанести Украине непоправимый ущерб - Цензор.НЕТ 4737
  • Oleh57
    Поки ось ці і їм подібні покидьки ***** будуть відкрито і вільно вести свою підривну діяльність проти України доти нас чекає дуже печальна участь при чому досить скоро!!!
    Украинский конгрессный комитет Америки предостерег Зеленского от избирательного правосудия: Может нанести Украине непоправимый ущерб - Цензор.НЕТ 540
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Но отвечать придется Буратине, которьій лично назначал всех венедиктовьі, соколовьіх.

    В ГБР, кстати, новое назначение рьіга Александра Тулаева, которьій переправлял в россию Захарченко ( министра МВД Яньіка ).
    Тело назначено руководителем Главного оперативного управления ГБР.
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