Окупаційний "представник Криму" виступив на сесії ООН, Україна висловила протест
Про це йдеться в заяві місії України у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Делегація Росії намагалася зловжити гібридним форматом засідань Ради з прав людини, демонструючи відеозвернення представника окупаційної адміністрації в АРК під час інтерактивного діалогу. Україна висловила рішучий протест проти такого порушення правила процедури та резолюцій ГА ООН", - йдеться в повідомленні.
Посол України Юрій Клименко зазначив, що під час засідань Крим може представляти лише українська делегація. За його словами, "Росія намагається легітимізувати анексію Криму, посилаючи виступати представників окупаційної влади".
Раніше повідомлялося, що під час відеозвернення Мурадов закликав ООН розслідувати "блокаду Україною півострова". Зокрема, він вказав на припинення постачання півострова з материкової частини України дніпровською водою, електрикою та зупинку транспортного сполучення.
Напередодні посол України під час 43-ї сесії Ради з прав людини ООН у Женеві вказав на те, що Росія в окупованому Криму здійснює військові злочини, порушує міжнародне гуманітарне право і права людини.