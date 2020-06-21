Аваков про версії вибуху на Позняках: Газ або вибуховий пристрій

Поліція наразі розглядає дві версії причини вибуху в багатоповерхівці на Позняках у Києві - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває на місці події, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Розглядається дві версії - вибух газу або вибуховий пристрій", - сказав Аваков.

За його словами, зразки зібраних на місці матеріалів вже відправлено на експертизу.

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Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".