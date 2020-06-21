Українець загинув у ДТП в Естонії

43-річний громадянин України близько 4:00 виїхав на зустрічну смугу неподалік від Таллінна і врізався спочатку в дорожню огорожу, а потім в опору моста.

Аварія сталася на дев'ятому кілометрі дороги Таллінн-Саку. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на естонське видання ERR.

"Згідно із зібраною інформацією, автомобіль виїхав на зустрічну смугу, потім в'їхав у дорожню огорожу, а після цього в опору моста, який споруджується. Унаслідок зіткнення автомобіль перекинувся на дах і впав на встановлені для будівельних робіт металеві конструкції", - пояснив оперативний керівник Пихьяської префектури Рааво Ярва.

В автомобілі був лише 43-річний громадянин України, він помер від ушкоджень на місці події.

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"На ділянці, де сталася ДТП, діє тимчасове обмеження швидкості (50 км/год). Обставини інциденту і пошкодження автомобіля вказують на те, що швидкість, найімовірніше, була вищою за допустиму. На місці події слідів гальмування не видно", - зазначив Ярва.

За словами оперативного керівника, водій не був пристебнутий паском безпеки.