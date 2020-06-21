Київ і 9 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, за даними Міністерства охорони здоров'я, Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області не готові до послаблення карантину.
Ці дані продемонстровано у відповідній таблиці, розміщеній на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Як зазначається, перехід областей до наступного етапу карантину, який передбачає його послаблення, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям, які відображають контроль за передачею вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, установ епідеміологічного профілю та системи охорони здоров'я загалом протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Серед таких критеріїв: інцидентність (кількістьнових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) має становити менше 12 на 100 000 населення, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, має становити менше 50%, охоплення тестуванням має бути не нижчим за рівень інцидентності, тобто середня кількість тестувань (методами ПЛР і ІФА) упродовж останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 000 населення.