У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 6 обстрілів, - Міноборони

Російські окупанти від початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український боєць зазнав поранення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони.

"Унаслідок ворожого вогню зазнав поранення один український захисник. Його оперативно евакуювали з бойової позиції та надали медичну допомогу. Стан здоров'я військовослужбовця зараз задовільний", - сказано в повідомленні.

З 4:30 до 5:40 противник обстріляв опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил відразу біля трьох населених пунктів: Шуми, Залізне та Кримське. Там російсько-окупаційні війська застосували міномети 120-го і 82-го калібрів і станкові протитанкові гранатомети.

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З 8:10 до 9:00 російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції біля Авдіївки та Старогнатівки.

За даними Міноборони, загальна витрата ворожих боєприпасів від початку поточної доби становить близько 60 мін. Застосування противником ствольної артилерії станом на 12:00 не зафіксовано.

Військовослужбовці Збройних сил України діяли чітко та злагоджено, відповідаючи противнику вогнем із піхотних засобів.

Втрати противника уточнюються.

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