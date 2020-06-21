Путін не відкидає ще одного походу в президенти: "Видно буде"

Володимир Путін не відкидає, що знову балотуватиметься на пост глави держави, якщо відповідні зміни буде прийнято до російської Конституції.

Про це він сказав у документальному фільмі "Росія. Кремль. Путін", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Я для себе ще нічого не вирішив. Я не відкидаю можливості балотуватися, якщо це буде в конституції. Подивимося, там видно буде", - сказав Путін.

Водночас він закликав усіх чиновників не шукати йому наступника вже зараз, а займатися своєю безпосередньою роботою.

"Працювати треба, а не наступників шукати", - додав Путін.

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