Літні дощі не вирішать проблеми нестачі води в окупованому Криму, - російський синоптик

Після затяжної засухи, що почалася восени 2019 року, літні дощі повністю не вирішать проблеми дефіциту води в Криму.

Таку думку висловив провідний фахівець російського Центру погоди "Фобос" Євген Тишковець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Поки Крим рухається за кліматичним графіком. Наразі в Сімферополі випало приблизно 42% від місячної норми. Але з урахуванням складної гідрологічної обстановки хотілося б побільше дощів. Вони будуть, але їх буде недостатньо. З другої половини наступного тижня очікується дефіцит опадів, тому ситуація на межі", - зазначив синоптик.

Днями окупаційний "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що водосховища, що забезпечують Сімферополь, заповнені в середньому на 30%. Цих запасів, за його словами, вистачить місту на три місяці. До цього він казав, що 2020 рік став найпосушливішим за 150 років спостережень.

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Голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк стверджує, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України Північно-Кримським каналом.

11 червня на пресконференції в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим наразі не стоїть на порядку денному.