Літні дощі не вирішать проблеми нестачі води в окупованому Криму, - російський синоптик
Таку думку висловив провідний фахівець російського Центру погоди "Фобос" Євген Тишковець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Поки Крим рухається за кліматичним графіком. Наразі в Сімферополі випало приблизно 42% від місячної норми. Але з урахуванням складної гідрологічної обстановки хотілося б побільше дощів. Вони будуть, але їх буде недостатньо. З другої половини наступного тижня очікується дефіцит опадів, тому ситуація на межі", - зазначив синоптик.
Днями окупаційний "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що водосховища, що забезпечують Сімферополь, заповнені в середньому на 30%. Цих запасів, за його словами, вистачить місту на три місяці. До цього він казав, що 2020 рік став найпосушливішим за 150 років спостережень.
Голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк стверджує, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України Північно-Кримським каналом.
11 червня на пресконференції в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим наразі не стоїть на порядку денному.