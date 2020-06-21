Вибух будинку в Києві: поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії та комунальних службах району

Національна поліція Україна проводить невідкладні обшуки в газорозподільній компанії та всіх комунальних службах, які обслуговували 10-поверховий житловий будинок на вул. Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва, де в неділю вранці стався вибух.

Про це повідомляє сайт МВС України з посиланням на слова міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, передає Цензор.НЕТ.

"Проводиться експертиза стану будівлі стосовно подальшого руйнування. Після отримання експертного висновку ми зможемо дати доступ людям до їхніх квартирах, щоб вони взяли із собою найнеобхідніші речі", - сказав глава МВС.

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За його словами, тривають роботи з розбирання завалів. На місці події працюють понад 500 людей особового складу та понад 50 одиниць техніки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

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Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.