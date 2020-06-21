Київська влада наразі не готова говорити про компенсацію постраждалим під час вибуху на Позняках

Питання про компенсацію вирішуватиметься в індивідуальному порядку після того, як закінчаться оперативні роботи. Біля будинку виставлять охорону, щоб запобігти мародерству.

Про це журналістам на місці події заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щодо компенсації ми зараз не можемо надавати коментарів, оскільки основну увагу зосереджено на оперативних роботах. Звичайно, в цьому випадку з кожною родиною буде індивідуально відпрацьоване (це питання. - Ред.), і буде надано відповідну допомогу", - сказав він.

Щодо збереження майна мешканців зруйнованих квартир Пантелеєв наголосив, що йому нічого не загрожує, бо будинок охороняється працівниками поліції.

"За це можна не хвилюватися", - зазначив він.

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Пантелеєв нагадав, що у дворі зруйнованого будинку розташований штаб, де працюють, зокрема, і представники районної адміністрації та представники поліції, спілкуються з постраждалими жителями і надають їм всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

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Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

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Поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії та комунальних службах району.