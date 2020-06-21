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Порошенко закликав підписати петицію за українські субтитри на платформах Netflix та Amazon

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Порошенко закликав підписати петицію за українські субтитри на платформах Netflix та Amazon
Лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко в соцмережах закликав користувачів підписати петицію про українські субтитри на популярних світових платформах. Він також підказав, що саме українці мають вибирати в налаштуваннях соцмереж, браузерів і платформ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Друзі, у мережі зараз набирає обертів петиція щодо впровадження українського дубляжу та субтитрів на популярних платформах для перегляду фільмів та серіалів: Netflix та Amazon Prime Video. Це дуже правильна та потрібна ініціатива! І щоб це стало можливим, ми самі маємо чітко продемонструвати: українці читають, дивляться, та слухають українською!" - зазначає Порошенко.

"Це має відчути Facebook, Apple та YouTube, це має побачити Netflix і Amazon. Збільшення кількості українськомовних користувачів є вагомим аргументом для бізнес-орієнтованих компаній", - переконаний політик.

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"Якщо ми хочемо, щоб світ розмовляв із нами українською, варто почати з простих кроків:

⁃ обрати українську основною мовою у браузері та в соцмережах Facebook і Youtube;
⁃ слухати українською в Apple Music та переглядати українськомовний контент на YouTube;
⁃ обирати український дубляж і субтитри, дивитися, слухати, читати українською всюди, де вже є зараз така можливість;
⁃ підписати петицію до Netflix і Amazon", - закликав Порошенко.

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Топ коментарі

  • Евгений 89b7971a
    Я так и знал, что идея зебилам не понравиться. Что угодно будут говорить, лишь бы против. Тем более, что сюда безвиз завел, это на много порядков лучше.
  • Иннокентий beer
    Обычно зебилы рассказывают что безвиз бы и без Пети получился, сам собой. А упоротые зебилы даже недовольны безвизом - "раньше чтобы за границу поехать надо было очень стараться, а теперь зачем-то сделали это доступным для простых."
  • кацахол
    Юрко Космина:
    САДІТЬ ПОРОШЕНКА!
    (звернення президента до правоохоронних органів)

    Садіть Порошенка! Як бульбу, садіть,
    Як Ющенко садить калину,
    В годину кріпову і в радості мить,
    Садіть у часи карантину!
    Нікого із вас ця війна не мине,
    Затямте собі хорошенько:
    Країна любить не захоче мене,
    Якщо не сидить Порошенко!
    Садіть Порошенка! За Томос садіть,
    За вірус, за чіп, за картину,
    За Ілона Маска, за неба блакить,
    За мову садіть солов'їну!
    За всі висяки двох останніх століть,
    За цукор надмірний в "рошенках"...
    За кожну тєлєгу Портнова - садіть!
    Й садіть не лише Порошенка!
    Бо як до правління таланту нема,
    А криза в країні - не жарти,
    Час братись за те, де не треба ума:
    Саджати, саджати й саджати!
    Садіть, скільки влізе! Садіть від душі -
    Ріффмастера, Дугар, Стерненка...
    Як садять печінку свою алкаші,
    Садіть!
    І садіть - Порошенка!
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