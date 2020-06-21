Іспанія скасовує надзвичайний стан і відкриває кордони

Влада Іспанії відсьогодні скасувала надзвичайний стан, запроваджений у країні 14 березня через пандемію COVID-19. У країну знову почнуть пускати туристів із Євросоюзу, Шенгенської зони та Великої Британії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Ми дуже постраждали, але ми опиралися. Ми згладили криву, і ми зробили це разом", - заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес.

"Ніхто не знав, що ми були на самому початку найбільшої кризи в галузі охорони здоров'я за останні 100 років. Понад 28 000 співгромадян померло в нашій країні. Дев'яносто дев'ять днів тому пріоритетом був порятунок життя, тому 14 березня я оголосив про активізацію надзвичайного стану", - нагадав глава уряду.

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Санчес також нагадав про загрозу другої хвилі, якої Іспанія має "уникнути будь-якою ціною".

Іспанія відкрила кордони для туристів, скасувавши обмеження на поїздки для іноземних гостей із країн Європейського Союзу, країн Шенгенської зони та Великої Британії.

Всім пасажирам, які прибуватимуть, будуть вимірювати температуру. Вони також зобов'язані будуть залишати свої контактні дані.

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В Іспанії від початку пандемії було зафіксовано 293 018 випадків коронавірусу, 28 322 особи померли від COVID-19.

У світі на 21 червня зафіксовано 8 932 413 випадків коронавірусу, зокрема 467 024 летальні випадки, одужали 4 749 743 людини.