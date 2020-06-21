У ЗСУ за добу підтверджено 8 нових випадків коронавірусу, хворіють 137 осіб, - Командування Медсил
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.
"За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - сказано в повідомленні.
З них 4 військовослужбовці перебувають на лікуванні в Рівненському військовому госпіталі. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під контролем медичної служби перебуває 4 людини: троє у Львівській області, один у Рівненській. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг хвороби.
На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 420 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродовж найближчих трьох діб - 14 осіб. Загалом за час пандемії одужали 263 людини, летальних випадків - 5.