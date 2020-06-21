Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ОстроВ".
"Комітет" називає себе опозиційною силою, проте окуповану частину області однозначно називає "Луганською народною республікою".
У зверненні до Ю.Разумкова і Л.Денісової міститься прохання "втрутитися в ситуацію, що склалася в "Луганській Народній Республіці" (в оригіналі без лапок. - "ОстроВ") у зв'язку з ігноруванням і порушенням прав трудящих шахт "Никонор-Нова", "Комсомольська", "Партизанська", "Молодогвардійська".
Ці шахти, часто є містоутворюючими підприємствами, закриваються як не рентабельні, а гірники звільняються. Тут існує так само кількамісячна затримка у виплаті заробітної плати. Шахтарі, з метою отримати ними зароблені гроші, вдаються до страйків. Каральні окупаційні органи, зі свого боку, заарештовують активістів.
З окупованої території скаржаться, що "керівництво" ЛНР "залишається пасивним в ситуації, що склалася, і не вживає заходів до вирішення проблеми. Шахтарі та їхні сім'ї продовжують залишатися без засобів до існування, навіть більше: репресії і терор проти незгодних тільки посилюються".
"У низці міст відсутній мобільний зв'язок, блокуються соціальні мережі."МДБ ДНР" продовжує затримувати шахтарів шахти "Комсомольська" для допитів (там відбувся останій страйк. - "ОстроВ"), про долю п'ятьох з них поки нічого не відомо.
У цій ситуації, йдеться в зверненні "Комітету", "у шахтарів залишається надія тільки на тиск з боку міжнародної спільноти на владу "ЛНР" (ніким у світі не визнану. -" ОстроВ ").
"Просимо Вас порушити питання щодо засудження дій влади "ЛНР" на рівні міжнародних організацій з метою припинення репресій і актів залякування гірників і членів їхніх сімей, які стали стандартною практикою для правоохоронних органів", - волає до української влади "опозиційна сила".
Про "Комітет визволення Донбасу" нічого достовірно не відомо. Однак "МДБ ЛНР" визнало існування низки "опозиційних" структур, що підтримують шахтарські страйки. Окупанти назвали їх екстремістськими і пов'язаними з "іноземними спецслужбами".