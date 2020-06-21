У постраждалому від вибуху будинку на Позняках недавно знімали лічильники, - "Київгаз"

Компанія "Київгаз" підтвердила, що недавно перевіряла лічильники в будинку, де сьогодні вранці стався вибух газоповітряної суміші. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і перевіряють, чи немає витоків.

Про це повідомила представник "Київгазу" Олена Мічуріна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, напередодні у цьому будинку проводили повірку газових лічильників, яка є стандартною обов’язковою процедурою.

"Не тільки в цьому будинку, але і по Києву щодня ми проводимо не заміну, а повірку лічильників. Знімали не тільки минулого тижня, а і протягом місяця. Це обов’язкова щоденна робота "Київгазу". У нас є графіки, ми повідомляємо на сайті, це не якась унікальна процедура, яка була тільки в цьому будинку", - сказала вона.

За інформацією Мічуріної, повірка відбувається раз у 8 років: лічильники знімаються для того, щоб перевірити наскільки вони справні, на місце лічильника ставиться заглушка, далі йде перевірка на витоки газу.

На момент перебування працівників газової компанії в будинку запаху газу не було, наголосила вона.

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"Ставиться своєрідна заглушка, і після цього перевіряється наявність на витоки газу. Тобто, в той період, коли там перебували наші працівники, ніяких скарг і запаху газу не було", - зазначила вона.

На питання, чи скаржилися мешканці постраждалого внаслідок вибуху будинку на запах газу після повірки лічильників, Мічуріна відповіла, що такі дані будуть уточнені пізніше.

"Чи були заявки від мешканців, треба уточнити у колег, тому що зараз такої інформації немає. Загальний стан газових мереж в будинку, наскільки я зараз знаю попередньо, то все окей, задовільний стан мереж, але треба уточнювати", - пояснила вона.

За інформацією Мічуріної, причини вибуху неможливо з’ясувати до моменту проведення розслідування та надання офіційних висновків.

"Повідомлення про вибух ми отримали о десятій годині, і одразу виїхала газова служба, тому що будинок газифікований. Причини зараз з’ясувати неможливо, тому що туди нікого не пускають, надзвичайники зараз розбирають стіни і дуже акуратно, тому що є загроза, що рухне і далі. Тобто, допустити газовиків туди сьогодні точно не вдасться", - сказала вона.

"Все, що зробили ми, – це негайно відключили постачання до всього будинку, щоб не погіршилась ситуація. Зараз все керівництво тут перебуває на місці, представники ДСНС, представники "Київгазу", і тільки після висновків цієї комісії можна буде робити висновки щодо причин вибуху - чи це газ, або вибухівка, або щось інше", - додала вона.



Раніше мешканці київської багатоповерхівки, де стався вибух сьогодні вранці, писали у мережі фейсбук, що напередодні в будинку проводилась заміна лічильників, після чого жителі поскаржились в "Київгаз" на запах газу, в компанії ж відповіли, що це не є проблемою.

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Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

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Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

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Поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії та комунальних службах району.