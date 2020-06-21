Кличко прибув на місце вибуху багатоповерхівки: постраждалі отримують всю необхідну допомогу

Мер Києва Віталій Кличко прибув на місце вибуху багатоповерхівки на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 та прозвітував про роботу штабу з ліквідації наслідків катастрофи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Працюють рятувальники та поліція. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу. За попередньою інформацією, вибух стався на 7 поверсі. 2 людини загинули. Одну людину госпіталізували до столичної лікарні швидкої допомоги. Всіх інших мешканців будинку евакуювали. Під завалами, за інформацією мешканців, може залишатись від 2 до 6 людей. Тривають пошуково-рятувальні роботи", — написав Віталій Кличко в telegram-каналі.

Він повідомив, що мешканців, житло яких постраждало внаслідок вибуху, місто забезпечить тимчасовим житлом.

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Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

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Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

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Поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії та комунальних службах району.