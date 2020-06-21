Від початку доби в зоні ООС 8 обстрілів, поранено 1 військовослужбовця - штаб ООС

Збройні формування РФ 8 разів порушували режим припинення вогню. Захисників України вони обстрілювали з 120- і 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, БМП-1, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил має поранення", — сказано в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населених пунктів Залізне, Шуми та Кримське противник застосував міномети 120-го та 82-го калібру. Також загарбники використали проти наших воїнів станкові протитанкові гранатомети.

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По обіді агресор активізувався і неподалік Новотошківського, застосувавши при цьому 82-х мм міномети.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік Авдіївки з мінометів 120-го калібру, витративши 11 боєприпасів, 10 разів вистрілив з озброєння БМП, тричі – зі станкового протитанкового гранатомета, а також вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів крупного калібру.



Проти оборонців Старогнатівки загарбник спочатку використав протитанкові ракетні комплекси, а згодом – гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитися від продовження обстрілів", — повідомили в штабі.





