Карантин із понеділка посилять в Одесі
Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.
На одеських пляжах забороняють стихійну торгівлю і вимагають забезпечити відстань між шезлонгами не менше 1,5 м.
У громадський транспорт пасажирів слід брати не більше, ніж є місць для сидіння. Водії мають бути забезпечені засобами захисту.
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку не працюватимуть, під час масових заходів на одну людину має припадати не менше 5 квадратних метрів площі.
Підприємствам міськрада рекомендує починати роботу о 9, 10 ранку або пізніше.
Поліція зможе проводити рейди в транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, щоб перевірити дотримання громадянами карантинних обмежень.
А громадяни зобов'язані носити в громадських місцях і в транспорті маски і, виходячи на вулицю, брати з собою документи.