Turkish Airlines відновить польоти в Україну з 1 липня
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на avianews.com.
Авіакомпанія має намір літати зі Стамбула в Київ 10 разів на тиждень, в Одесу - сім разів на тиждень і Львів - п'ять разів на тиждень.
Зазначається, що на додаток до рейсів до Мінська будуть відновлені польоти в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Алмати, Нур-Султан, Ашхабад, Бішкек, Душанбе, Ташкент, Кишинів і Тбілісі.
Крім цього, авіакомпанія значно розширює свою міжнародну мережу середньомагістральних і далекомагістральних напрямків у Америку, Європу, Азію та Африку, що збільшить можливості для стикувань через Стамбул.
Наразі Туреччина дозволяє в'їзд іноземцям у країну, однак на кордоні проводиться медичний контроль пасажирів з можливим тестуванням на коронавірус.
Пасажирам також слід враховувати можливість зміни нового графіка. Наприклад, початковий список міжнародних рейсів Turkish Airlines, опублікований 12 червня, змінювався кілька разів. З нього виключалися одні міста і додавалися інші.