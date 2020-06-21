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Жителі ізольованого через COVID-19 будинку в Німеччині закидали поліцейських камінням. ФОТО

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Жителі ізольованого через COVID-19 будинку в Німеччині закидали поліцейських камінням. ФОТО
Обурені необхідністю сидіти на карантині жителі намагалися повалити огорожу, кидали в поліцейських каміння, підпалювали предмети, а один з учасників протесту кинув у поліцейських комп'ютер.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Спалах коронавірусної хвороби виявили в одному з багатоквартирних будинків м.Геттінген в Нижній Саксонії. За даними влади, хворі 120 з 700 мешканців будинку.

Жителям будинку заборонили виходити на вулицю до 25 червня. Стежити за дотриманням карантину поставили поліцейських.

Жителі ізольованого через COVID-19 будинку в Німеччині закидали поліцейських камінням 01

Люди спробували прорватися через поліцейський кордон і хотіли повалити паркан, що оточує  будинок. Вони закидали правоохоронців камінням і викидали з вікон різні предмети, зокрема підпалені. Хтось в емоціях запустив у правоохоронців комп'ютером.

Кілька поліцейських мають травми.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ і змогли загнати жителів будинку назад на карантин.

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Жителі ізольованого через COVID-19 будинку в Німеччині закидали поліцейських камінням 02

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Топ коментарі

  • Ali Hasan
    А на фото точно німці?
  • Ksenia VB
    Гітлер в гробу перевертається.
  • Maxim Ak-Murza
    русские или арабы.
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