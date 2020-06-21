Жителі ізольованого через COVID-19 будинку в Німеччині закидали поліцейських камінням. ФОТО

Обурені необхідністю сидіти на карантині жителі намагалися повалити огорожу, кидали в поліцейських каміння, підпалювали предмети, а один з учасників протесту кинув у поліцейських комп'ютер.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Спалах коронавірусної хвороби виявили в одному з багатоквартирних будинків м.Геттінген в Нижній Саксонії. За даними влади, хворі 120 з 700 мешканців будинку.

Жителям будинку заборонили виходити на вулицю до 25 червня. Стежити за дотриманням карантину поставили поліцейських.

Люди спробували прорватися через поліцейський кордон і хотіли повалити паркан, що оточує будинок. Вони закидали правоохоронців камінням і викидали з вікон різні предмети, зокрема підпалені. Хтось в емоціях запустив у правоохоронців комп'ютером.

Кілька поліцейських мають травми.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ і змогли загнати жителів будинку назад на карантин.

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