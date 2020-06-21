Рятувальники укріплюють конструкції столичної багатоповерхівки, де вранці пролунав вибух, щоб уникнути обвалів, - пресофіцер ДСНС Хорунжий

Інформації про те, як довго евакуйованих з висотки на вулиці Крушельницької у Києві людей не пускатимуть в будинок, наразі немає, бо це буде залежати від того, в наскільки стабільному стані будівля.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий уточнив, що загроза подальшого обвалу існує, і наразі підрозділи ДСНС встановлюють розпірки по всьому будинку, щоб стабілізувати конструкції, і на 8-му поверсі також встановлюються троси – для стабілізації конструкцій, зокрема і пошкоджених, щоб не було подальших обвалів.

Пресофіцер ДСНС України наголосив, що інформації щодо того, як довго людей ще не пускатимуть до будинку, наразі немає, бо це залежатиме від того, у наскільки стабільному стані будівля.

Він уточнив, що наразі невідомо, скільки людей під завалами, вони розбираються, і як тільки там знаходитимуть людей – журналістам про це повідомлятимуть.

"Що саме стало причиною вибуху – наразі досліджують експерти. Думаю, що найближчим часом вони дадуть свої висновки, і вже на основі цих висновків будемо говорити про конкретні причини події", - зазначив Хорунжий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко прибув на місце вибуху багатоповерхівки: постраждалі отримують всю необхідну допомогу

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих.