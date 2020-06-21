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Путін про можливий візит керівництва України в Москву: Звичайно, це відбудеться, питання - коли, але ми почекаємо

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Путін про можливий візит керівництва України в Москву: Звичайно, це відбудеться, питання - коли, але ми почекаємо
Президент РФ Володимир Путін упевнений, що візит керівництва України в Москву неминуче відбудеться, це питання часу.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, заявив він в інтерв'ю для фільму "Росія. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1", відповідаючи на питання, чи можливий рано чи пізно візит глави України, хто б не очолював цю державу

"Я думаю, що це неминуче. Звичайно, це відбудеться, питання - коли. Але ми почекаємо", - сказав Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - Путін

Топ коментарі

  • Rino Onix
    Путін про можливий візит керівництва України в Москву: Звичайно, це відбудеться, питання - коли, але ми почекаємо - Цензор.НЕТ 7045
  • Frol Fedoroff
    Ставлю, что не приедет. Во всяком случае не сейчас и не в качестве легитимного президента
  • Агамемнон
    Путин о возможном визите руководства Украины в Москву: Конечно, это произойдет, вопрос - когда, но мы подождем - Цензор.НЕТ 8245
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