Постраждалих під час вибуху в київській висотці залізничників із сім'ями розмістять у готелях "Укрзалізниці", - Криклій

Серед постраждалих від вибуху в столичній багатоповерхівці є залізничники. Їх розмістять в готелях "Укрзалізниці".

Про це повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждалими внаслідок жахливого вибуху в Києві стали також працівники Укрзалізниці. Вже доручив, аби потерпілих залізничників разом з їх родинами розмістили в готельному фонді "Укрзалізниці". Це найменше, що ми можемо зробити в цій ситуації, аби підтримати їх.

Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці трагедії".

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Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.