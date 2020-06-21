Рятувальники виявили ще одне тіло на місці вибуху в будинку Києва

Станом на 20:00 на місці надзвичайної ситуації на вулиці Соломії Крушельницької у Києві знайдено тіла трьох загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постраждалих під час вибуху в київській висотці залізничників із сім'ями розмістять у готелях "Укрзалізниці", - Криклій

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.