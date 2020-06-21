Канада на всіх масштабних геополітичних майданчиках підтримує Україну, а ми завжди будемо підтримувати її, - Зеленський
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Глава держави зазначив, що голосування під час обрання членів Радбезу ООН було таємним.
"Це структура таємного голосування, і хочу вам сказати, що всі без винятку кандидати, серед них і Канада, яка боролася за це непостійне членство в Раді Безпеки ООН, вони всі є нашими партнерами та дійсно заслуговують на те, щоб бути в Раді Безпеки ООН", – сказав Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що Україна завжди підтримувала й буде підтримувати Канаду.
"Я розумію, що Канада дуже хотіла в Раду Безпеки ООН. І я, як у нас кажуть, тримав кулаки. Цього не сталося, але я думаю, що і для Канади, і для нас це дуже важливо, і ми віримо в успіх Канади", – зазначив Володимир Зеленський.
Президент висловив сподівання, що наступного разу Канада буде в цій ситуації переможцем. Він наголосив, що у світі є багато майданчиків, де всі прислухаються до думки цієї країни. Зокрема, це НАТО та ОБСЄ.
"Я хочу, щоб ви розуміли, що все, що важливо для Канади, важливо й для України, тому що ми розуміємо, що Канада завжди на таких масштабних геополітичних майданчиках підтримує Україну. А ми завжди будемо підтримувати Канаду", – сказав глава держави.