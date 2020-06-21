Причиною витоку палива з танкера "Делфі" може бути установка повітряних балонів на судні, - прессекретар ОДА Соколов

Із затонулого біля Одеси танкера "Делфі" 21 червня вилилося паливо. Обсяг пального, що потрапило в акваторію, поки не визначений, як і точна причина витоку.

Про це Громадському радіо повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації Денис Соколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця пляма – це залишки палива, яке залишилось у танкері з моменту, як він сів на мілину біля пляжу. Наразі співробітники Держекоінспекції підраховують збитки від витоку. Екологи, що одразу виїхали на місце, засипали пляму сорбентом, який всмоктав усі токсичні речовини. Водночас працівники муніципальної варти пояснювали відпочивальникам, що купатися на цьому пляжі не можна через, зокрема, загрозу токсичного отруєння", – сказав він.

За словами Соколова, на інших пляжах купатися можна – витік був локальним. Планується, що причину витоку встановить Держекоінспекція вже 22 червня.

"Взагалі-то наступні 4 дні судновласник має забрати танкер с пляжу. Він планує наповнити зсередини повітряними балонами, що додасть плавучості судну, після чого танкер відбуксирують. Можливо, витік палива пов’язаний з цими роботами – балони встановлюють зсередини, і можливо, вони, виштовхуючи воду, виштовхують паливо. Зараз ми чекаємо на результати обстеження від екологів та коментар від судновласника", – зазначив речник.

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

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16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.