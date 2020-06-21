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Не можна допустити повернення РФ у G7, поки не буде відновлено територіальну цілісність України, - Зеленський

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Не можна допустити повернення РФ у G7, поки не буде відновлено територіальну цілісність України, - Зеленський
Міжнародне співтовариство має перешкоджати поверненню Росії в G7.

В інтерв'ю по Skype канадському виданню The Globe and Mail президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за те, що він виступив проти ідеї знову прийняти Росію в G7, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Джастін Трюдо заявив 1 червня, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку. І я маю сказати, що не буде жодного рішення, якщо світ не чинитиме тиск на Росію в цьому питанні", - зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, Україні в пошуку миру з Росією, що є "найскладнішим і заплутаним" завданням, потрібні її міжнародні союзники, щоб твердо триматися під час цих переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли країн G7 застерегли Раду від втручання у діяльність Нацбанку: Це поставить під загрозу міжнародну підтримку України

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 травня заявив, що як президент головуючої в G7 країни має намір провести саміт лідерів "Групи семи" у вересні і запросити на нього Росію. Канада, Велика Британія, Німеччина і ЄС висловилися проти такої ініціативи, однак Трамп не відмовився від ідеї.

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Топ коментарі

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    Нельзя допустить возвращение РФ в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5362
  • Перехватчик
    Нельзя допустить возвращение РФ в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9694
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    https://www.sobinews.com/viewtopic.php?p=397#p397 Пенс отказался произнести фразу Black Lives Matter. https://www.sobinews.com/posting.php?mode=quote&f=5&p=397 Цитата https://www.sobinews.com/viewtopic.php?p=397#p397 Сообщение https://www.sobinews.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=48 SobiNews » Вс июн 21, 2020 12:59 pmВице-президент США Майк Пенс отказался произносить слоган движения Black lives matter ("Жизни темнокожих важны"). Он заявил, что жизни всех людей равноценны.

    Нельзя допустить возвращение РФ в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7497

    Когда в эфире телеканала 6 ABC ведущий отметил, что в США республиканцы крайне редко произносят главный лозунг протестующих, Пенс не поддался на уловку.

    Вместо этого он заявил, что считает смерть афроамериканца Джорджа Флойда трагедией. Он подчеркнул, что в США люди поддерживают равноправие. Кроме того, в день освобождения рабов американцы отмечают то, что с момента основания страны они "дорожат идеалом, согласно которому все созданы равными и наделены Создателем определёнными неотъемлемыми правами". Поэтому, заключил Пенс, значение имеют жизни всех людей.

    Когда его вновь призвали отдельно признать ценность жизней афроамериканцев, так как в стране не все могут это сделать, вице-президент США возразил.

    - Я не согласен с тем фактом, что есть определённый сегмент среди американцев, который отрицает ценность и значимость каждой человеческой жизни, - отметил он.
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