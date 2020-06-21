Доля трьох осіб зі зруйнованого вибухом будинку на Позняках залишається невідомою, - Кличко

Місто надає допомогу всім постраждалим у результаті вибуху будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. Уже переселили 45 жителів.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко ввечері, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний портал Києва.

За його словами, вже розгорнули польове наметове містечко для людей, які мешкають у будинку, де стався вибух. Також міська влада організувала необхідне медичне забезпечення та забезпечення їжею.

"Ми надаємо допомогу всім, хто до нас звернулися. 45 людей тимчасово будуть жити в одному із столичних інтернатів. Також "Укрзалізниця" надала номери в готелях для постраждалих. Частина людей вирішили пожити у родичів та знайомих", – сказав Віталій Кличко.

Він підтвердив, що під завалами в будинку рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. На цей час це вже третя жертва вибуху. Невідомою залишається доля ще трьох людей.

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"Рятувальники працюватимуть цілодобово і в них є все необхідне обладнання для роботи в таких умовах. Аби не трапилося повторних обвалів, вже завершили монтаж зміцнювальних балок на 1 та 2 поверхах будинку. Також фахівці обстежують сусідні будинки. Нам треба точно знати, в якому вони стані, аби не наражати на небезпеку людей. Щодо будинку, де стався вибух, – фахівці кажуть, що, найімовірніше, його доведеться демонтувати. І головне – нам потрібно встановити причину вибуху", – зазначив мер столиці.

Віталій Кличко також поспілкувався з мешканцями будинку, де стався вибух. І запевнив їх, що поліція буде цілодобово охороняти периметр біля будинку, аби не було випадків мародерства. Також Віталій Кличко закликав людей не намагатися без дозволу рятувальників заходити в свої помешкання.

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.