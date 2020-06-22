Трамп на зустрічі з прихильниками розкритикував "Північний потік-2": "Ми повинні захистити Німеччину від Росії"

Президент США Дональд Трамп на першій передвиборчій зустрічі з часу запровадження карантину розкритикував газопровід "Північний потік - 2", через який Берлін, за його словами, платить Москві "мільярди доларів".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми повинні захистити Німеччину від Росії", - закликав глава Білого дому на передвиборчій зустрічі з його прихильниками у місті Талса в штаті Оклахома в суботу, 20 червня.

Крім того, президент США знову дорікнув Берліну в недостатніх, на його думку, внесках у бюджет НАТО. Впродовж 25 років Німеччина заборгувала Північноатлантичного альянсу "один трильйон доларів", стверджує глава Білого дому.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, виконувач обов'язків директора Національної розвідки США Річард Гренелл оголосив про можливість запровадження нових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом "Північний потік-2".

Після першої "хвилі" санкцій США підрядник "Газпрому" швейцарська компанія Allseas, яка прокладала труби, зупинила роботу. "Газпром" вирішив задіяти власний трубоукладач - модернізоване в Находці судно "Академік Черський". Нині, за даними інтернет-сервісу www.vesselfinder.com, судно стоїть у порту Мукран на острові Рюген. Неподалік, у Любміні, розташована газоприймальна станція компанії Gascade для обох "Північних потоків".

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За даними німецького видання Focus, сенатор США Тед Круз заявив, що якщо "Газпром" задіє судно "Академік Черський" для добудови газопроводу, президент США може і мусить накласти на "Газпром" санкції. Круз, зокрема, пригрозив менеджерам "Газпрому" заборонити в'їзд у США і заморозити фінансові активи.

У червні 2020 року група сенаторів демократів і республіканців у складі Теда Круза, Джин Шахін, Джона Баррассо, за підтримки Тома Коттона і Рона Джонсона представили в Сенаті США двопартійний законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2".