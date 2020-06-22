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Канал кума Путіна Медведчука до Дня пам'яті жертв війни покаже концерт, який відбувся у Кремлі 9 травня

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Канал кума Путіна Медведчука до Дня пам'яті жертв війни покаже концерт, який відбувся у Кремлі 9 травня
Канал "112 Україна" до Дня пам'яті жертв війни 22 червня покаже концерт народної артистки Грузії та Росії Тамари Гвердцителі в Кремлі. У ньому взяли участь артисти, внесені в список осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

Як зазначили на каналі, в концерті "Напередодні переможної весни", крім Гвердцителі, взяли участь "інші зірки естради, що представляють, зокрема, Грузію і Білорусь".

В YouTube Тамари Гвердцителі є відеозапис цього концерту, який відбувся в російському Кремлі до Дня Перемоги 9 травня 2020 року, а також список учасників. Абсолютна більшість із них - росіяни, зокрема ті, які в Україні внесено до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці: Лев Лещенко, Стас П'єха, Олександр Розенбаум, Сергій Трофімов, Олег Газманов.

У рамках телемарафону 22 червня "112 Україна" також покаже художній фільм "Батько солдата" грузинського режисера Резо Чхеїдзе і 4-серійний фільм "Ангели війни" виробництва Film.ua.

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Топ коментарі

  • 133133
    Медведчук - это работодатель Зеленского на пару с Коломойским
  • Scorpman Y
    именно при твое выборе - за зелоха - каналы мертведчука показывают то, за что ты голосовало год назад. так что - ЖРИ-ТЕ двома руками, ведь вислюк послал вас накуй уже на сл.утро после выборов, сказав что вы лохи, и вам он ничего не обещал))
  • NonCFist
    _В Израиле его давно ликвидировали, если бы он на врагов Израиля работал. У Украины напрочь отсутствует защитная имунная система.
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