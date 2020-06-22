Експолонянку терористів ОРДО Бучок, яка підірвалася на розтяжці, можуть виписати з лікарні, повертатися додому їй небезпечно, - керівник СЦГІ Щербаченко

Колишня бранка терористів ОРДЛО Валентина Бучок, яка напередодні підірвалася на розтяжці у себе вдома на Донеччині, зараз почувається не дуже добре, проте вже найближчим часом її можуть виписати з лікарні.

Про це Громадському радіо розповів керівник Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі Валентина не дуже добре почувається, поки не може ходити, потребує лікування. Каже, таке відчуття, що по ній проїхав асфальтний каток. Добре, що у неї не пошкоджені кістки – насамперед у Валентини осколкові поранення та пошкодження м’якої тканини. Перебуває вона лікарні у Костянтинівці. Тамтешні лікарі планують найближчими днями її виписати, але мені це поки складно уявити, враховуючи її стан", – каже він.

Й додає, що повертатися додому жінці небезпечно, адже це був вже не перший напад.

"Одна з найбільших проблем – куди її повертати. Однозначно, що у село Іванопілля, де вона підірвалася, повертати її не можна. Держава мала б подбати про її безпеку, можливо варто було б її перевести у якийсь госпіталь, у Феофанію, аби спочатку вона могла покращити своє здоров’я. А потім – подумати про житло для жінки. Їй нібито мають надати охорону – проте це поки непідтверджена інформація", – зазначає керівник Східноукраїнського центру громадських ініціатив.

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За словами Щербаченка, Бучок погрожували.

"Погрози їй надходили ще там – її попереджали, що від неї очікують мовчання, проте Валентина не така людина – вона говорить про те, що з нею відбувалось. <…>Їй давно надходили ці знаки, намагалися залякувати – котів їх труїли, хату підпалювали, навіть знайшли гранату на подвір’ї. Проте правоохоронці на це не реагували", – каже керівник СЦГІ.

Це не перший напад на жінку, раніше їй на подвір’я будинку невідомі кидали гранату. Тоді боєприпас знайшов її чоловік. У 2017 році бойовики звинуватили Валентину Бучок у шпигунстві Колишня бранка бойовиків провела у в’язниці так званої "МГБ ДНР" близько року. Нині вона свідчить про злочини так званої "ДНР", а також веде кілька судових процесів проти корпорації ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Нагадаємо, замах на життя Валентини Бучок було скоєно вранці 20 червня. Вона підірвалася на розтяжці у себе у дворі будинку в селі Іванопілля Костянтинівського району Донецької області.