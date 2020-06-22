Україна звертатиметься в міжнародні суди, якщо Іран не виконає обіцянки щодо збитого літака МАУ, - Зеленський

Нет ясности не только в вопросе возвращения бортовых самописцев сбитого в январе самолета Международных авиалиний Украины, но и по другим обещаниям Ирана.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я сподіваюся, що в кінцевому підсумку ми зможемо розраховувати на політику іранського уряду, орієнтовану на результат. Тому що мова не тільки про неповернення нам чорних ящиків. А також і про інші обіцянки. Вони повинні принести офіційні вибачення. Вони повинні виплатити адекватні компенсації. .. Вони повинні зробити те, що обіцяли. В іншому випадку у нас не буде іншого вибору, і вони знають нашу позицію, крім як звертатися в міжнародні суди", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.

Пізніше стало відомо, що влада Ірану зобов'язана до завершення сесії ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 26 червня або передати на розшифровку чорні скриньки збитого літака МАУ, або пояснити, чому досі це не зроблено.