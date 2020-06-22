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Ситуацію з вибухом у київській багатоповерхівці розгляне Держкомісія ТЕБ та НС, - Шмигаль

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Ситуацію з вибухом у київській багатоповерхівці розгляне Держкомісія ТЕБ та НС, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Державній комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій терміново розглянути ситуацію з вибухом у житловому багатоповерховому будинку в Києві.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі. Доручив, щоб це питання розглянула комісія ТЕБ та НС", ​​- заявив Шмигаль.

Він також висловив співчуття родинам загиблих і сподівання, що жертв не стане більше.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доля трьох осіб зі зруйнованого вибухом будинку на Позняках залишається невідомою, - Кличко

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Топ коментарі

  • Nata Dozenko
    "Вибух на Позняках. Від Зеленського жодного слова", - політолог Тарас Березовець.
    Espreso
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    ESPRESO.TVСУСПІЛЬСТВО"ВИБУХ НА ПОЗНЯКАХ. ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО ЖОДНОГО СЛОВА", - ПОЛІТОЛОГ ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦЬ
    "Вибух на Позняках. Від Зеленського жодного слова", - політолог Тарас Березовець.
    Український політолог Тарас Березовець прокоментував відсутність реакції на сьогоднішню трагедію в столичному житловому масиві Позняки з боку президента Володимира Зеленського
    Про це близько 22:00 він написав у себе в Telegram, передає Еспресо.TV.

    "Вибух на Позняках. Загинули люди. Від Зеленського жодного слова. Не кажучи про те, що він зобов'язаний був бути там з ранку. Зате він встигає подавати до суду на всіх, хто його ображає. Як я писав днями, президента в країні немає. Є примхливий підліток з купою комплексів", - зазначив Березовець.
  • Машаній
    Снятие-установка, снятие-установка как бы не способствует надежному и герметичному соединению, оно способствует только износу резьбы. Ответственные резьбовые детали ,в любой области техники, после демонтажа "любят" чтоб им геометрию восстановили путем прогона метчиком и проходом плашечкой. Для сборки надо бы иметь динамометрический ключ. Обычно же слесарь крутит и затягивает так, как ему Бог на душу положит, может пережать, может недожать. Наблюдал ситуации, слесарь закрутил трубу , проверил на утечки пенной, все нормально, и он ушел. Люди после слесаря поставили шкафчик на место, шкафчик уперся в трубу, труба на резьбовом разьеме тут же начала пропускать.
    Нельзя ли выпускать счетчики на фланцевом соединении, оно более стойкое к износу ?
    нельзя ли выпускать такие счетчики, чтоб для проверки не надо было демонтажа, чтоб только сам счетный механизм извлекался и все ?

  • Ali Hasan
    Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек. Источник: https://censor.net.ua/n3203405
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    Не написали скільки пройшло часу після встановлення заглушок, бо "нещодавно" це може бути кілько годин чи цілий день... був, або не було контролю витоку газу?
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