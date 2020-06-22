Ситуацію з вибухом у київській багатоповерхівці розгляне Держкомісія ТЕБ та НС, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Державній комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій терміново розглянути ситуацію з вибухом у житловому багатоповерховому будинку в Києві.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі. Доручив, щоб це питання розглянула комісія ТЕБ та НС", ​​- заявив Шмигаль.

Він також висловив співчуття родинам загиблих і сподівання, що жертв не стане більше.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

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