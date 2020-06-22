США підготували до відправки в Україну ракети для протитанкових комплексів Javelin. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в опублікованому в неділю повідомленні Транспортного командування США.
"Військовослужбовці ВПС США, приписані до авіабазі "Довер", вантажать озброєння по лінії іноземних військових продажів на літак компанії Atlas Air Worldwide, призначене для відправлення в Україну", - сказано в повідомленні.
Крім цього, в американському відомстві підкреслили, що Вашингтон як і раніше залишається "прихильним суверенітету і територіальный цілісності України".
Фото: Транспортне командуванння США/Twitter
Як повідомлялося раніше 17 червня 2020 року Відділ оборонного співробітництва посольства США в Україні отримало обладнання на понад $ 60 млн для передачі українським партнерам, включно з раціями, боєприпасами і протитанковими ракетами Javelin.