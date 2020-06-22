Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові пред'явили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Хартыя'97", про це повідомляє офіційна сторінка політика в Twitter.
Також відомо, що постанову про обрання запобіжного заходу буде оскаржено.
Про пред'явлення кримінального обвинувачення проти Віктора Бабарика розповів "БелТА" адвокат політика Дмитро Лаєвський. Сьогодні ж стало відомо і про звинувачення проти Едуарда Бабарика.
Їхні адвокати перебувають під підпискою про нерозголошення. Стаття або статті, за якими були пред'явлені звинувачення, не розголошуються.
Також повідомляється, що за всіма інтернет-опитуваннями Віктор Бабарико набирає від 50 до 60% голосів. Рейтинг же Лукашенка коливається на рівні 1-3%.
Як пише Telegram-канал "Баста", у містах Білорусі вже почали з'являтися написи з вимогою звільнити Віктора Бабарика.