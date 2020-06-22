Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові пред'явили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту

Претендентові на пост президента Білорусі, ексглаві "Білгазпромбанку" Віктору Бабарикові та його синові Едуарду пред'явлено звинувачення та обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Хартыя'97", про це повідомляє офіційна сторінка політика в Twitter.

Також відомо, що постанову про обрання запобіжного заходу буде оскаржено.

Про пред'явлення кримінального обвинувачення проти Віктора Бабарика розповів "БелТА" адвокат політика Дмитро Лаєвський. Сьогодні ж стало відомо і про звинувачення проти Едуарда Бабарика.

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Їхні адвокати перебувають під підпискою про нерозголошення. Стаття або статті, за якими були пред'явлені звинувачення, не розголошуються.

Також повідомляється, що за всіма інтернет-опитуваннями Віктор Бабарико набирає від 50 до 60% голосів. Рейтинг же Лукашенка коливається на рівні 1-3%.

Як пише Telegram-канал "Баста", у містах Білорусі вже почали з'являтися написи з вимогою звільнити Віктора Бабарика.







Фото: Баста/Telegram