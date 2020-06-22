На Рівненщині за добу виявили 88 нових випадків COVID-19, загалом - 2959, із них 57 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 21 червня, підтвердили 88 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 21 червня на Рівненщині зафіксовано 31 новий випадок захворювання COVID-19. Станом на вечір 21 червня на Рівненщині зафіксовано 57 нових випадків захворювання COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 15 до 77 років.

Загалом в області зареєстровано 2959 випадків захворювання COVID-19.

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Через ускладнення, викликані коронавірусом, 57 випадків летальних. Подолали COVID-19 - 1514 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 168 зразків.







